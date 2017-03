En de genomineerden zijn... StukTV, Enzo Knol en BeautyGloss?!

Het festival - in 2015 opgericht door de YouTubers zelf - moet de 'content-creators' in verbinding brengen met hun doelgroep. Denk aan Meet & Greets, workshops en optredens. Maar ook de mogelijkheid creëren om met potentiële zakenpartners in contact te komen. Maar niets is zo belangrijk als de VEED-Award.



,,Het is voorlopig de hoogste onderscheiding in Nederland. Een soort van Televizierring dus, maar dan voor YouTubers'', zegt Omar Kbiri, organisator van VEED-festival tegen deze site. ,,Het leeft echt gigantisch onder de fanbase van de YouTubers, dat overstijgt eigenlijk de Televizierring''. En dat is niet gek, met bijna 7.5 miljoen Nederlandse gebruikers en kanalen met miljoenen volgers.