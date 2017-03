Enschede : 'Pornogeintje' op stembureau had niet moeten gebeuren

De gemeente Enschede is niet blij met een wel heel merkwaardig tafereel tijdens het tellen van de stemmen gisteravond in een stembureau in Enschede. Het voor de democratie uiterst belangrijke telproces werd een minuut lang vergezeld van niets aan de verbeelding overlatende porno-beelden.

Als grapje hadden ze in het stemlokaal de verkiezingsavond op NPO1 verwisseld voor een porno-kanaal. Twee blote vrouwen op de achtergrond en op de voorgrond een oudere man druk in de weer met stembiljetten: de bijzondere foto ging razendsnel internet over.

Photoshop

De maker zelf zegt dat het geen photoshop betreft, maar gewoon een geintje. 'Voetbalkantine-humor', noemt hij het. Even later verwijderde hij de foto wel van het internet, om er met een nieuwe tweet aan toe te voegen: 'Nogmaals de foto was een moment-opname, gewoon een geintje. Niet meer, niet minder'.

De foto is in de voetbalkantine van r.k.s.v EMOS in Enschede genomen. Een woordvoerder van de burgemeester in Enschede bevestigt dat het tafereel ongeveer een minuut daadwerkelijk zichtbaar is geweest. ,,Dit was geen Photoshop. Dit verdient natuurlijk niet de schoonheidsprijs en had niet moeten gebeuren. We zijn in gesprek met de organisatie achter het bureau. Ze hebben ons bezworen dat het niet meer zal gebeuren'', aldus Bart Scholten.