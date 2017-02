'Er is alleen geld voor ouderen als het economisch goed gaat'

Volgens Agema heeft de zorg de afgelopen jaren heel wat te verduren gekregen. Zo haalde ze onder andere de gesloten verzorgingstehuizen, bezuinigingen in de huishoudelijke hulp en dagbesteding van dementerende ouderen aan. ,,Dat heeft enorme gaten geslagen in een systeem dat wij in ons eigen land heel zorgvuldig hadden opgebouwd.''

Onnozel Alhoewel alle partijen vinden dat er meer moet worden geïnvesteerd in de zorg, waren VVD, CDA, SP en D66 het oneens met de stelling. Zo noemde Mona Keijzer (CDA) deze zelfs ,,onnozel''. ,,Er moet meer geld naar de zorg. Maar tegelijkertijd moet je je verantwoordelijkheid nemen en investeren in ontwikkelingshulp om te voorkomen dat vluchtelingen hiernaar toekomen'', aldus Keijzer. Ook Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD) en Stientje van Veldhoven (D66) gingen tegen Agema in. ,,Ik wil niet dat het ene afhankelijk wordt van het andere'', aldus Hennis-Plasschaert.

Van Veldhoven: ,,Het idee dat je òf in de ouderenzorg òf in de ontwikkelingshulp moet investeren, is een domme keuze van de PVV. Wereldwijd zijn 60 miljoen mensen op drift, als we het geld voor opvang in de regio schrappen is er meer kans dat ze hierheen komen. Daarmee schiet de PVV zichzelf in de voet.''