Ernstig zieke Martijn vecht voor zijn huis

Volgens de artsen zou hij hooguit 17 worden. Maar Martijn Kloosterman die lijdt aan de spierziekte Duchenne, vierde een tijdje terug zijn 40ste verjaardag. Ondanks zijn lichamelijke beperkingen woont hij naar volle tevredenheid in een speciale woonvoorziening in hartje Breda.



Nog wel. Want de aan een rolstoel gekluisterde en van beademingsapparatuur afhankelijke Martijn heeft van de eigenaar van de woonvoorziening, de Brabantse zorginstelling Amarant, te horen gekregen dat er voor hem geen plaats meer is in de woonvoorziening. Het verouderde complex krijgt namelijk een opknapbeurt en daarna wordt alles anders.



Alle bewoners hebben te horen gekregen dat ze tijdelijk even moeten verhuizen en daarna weer mogen terugkeren. Behalve Martijn, want voor hem is er na de renovatie geen plaats meer op zijn vertrouwde, opgeknapte woonstekje. Reden: Martijn heeft door zijn beademingsproblemen te veel medische zorg nodig en die zegt Amarant hem in de woonvoorziening niet te kunnen bieden.



De stoere, heavymetalfan Martijn - baard, tatoeages op beide armen - is ten einde raad. ,,Hier heb ik mijn vriendenkring. Kan ik, ondanks de beperkingen die ik heb, nog zo goed en zo kwaad mogelijk mijn eigen leven leiden. Als ze me dat afpakken, wat houd ik dan nog over? Ik wil hier gewoon niet weg.''