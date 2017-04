Esra door school achtergelaten in Boedapest

Esra was best in paniek. "Maar de leraren deden nogal lacherig", vindt Esra. "Er werd gegrapt: ‘Jullie hebben vast wel genoeg geld, dat wordt een leuk weekeinde’. Zulke opmerkingen." Maar er viel helemaal niets te lachen. "Want toen zij in het vliegtuig stapten wisten ze helemaal niet of we wel genoeg geld hadden. En of ik mijn id-kaart nog zou vinden. Dus ook niet wanneer wij terug konden vliegen. Daar hebben ze mij ook helemaal niet naar gevraagd. Ze lieten me aan mijn lot over. Zo voelde dat.” Ze spreekt van een trauma. “Ik heb de afgelopen nachten nauwelijks geslapen.”



Esra had inderdaad niet genoeg geld. Joël schoot daarom van zijn spaarrekening een nieuwe ticket van 200 euro voor. Haar id werd bij de bagagecontrole teruggevonden. Zo konden de twee toch nog de eerst volgende vlucht om 10.00 uur richting Rotterdam nemen, waar ze de trein naar huis namen. "Maar als ik mijn id nou niet had teruggevonden? Of als we die vlucht hadden gemist? Dan hadden we gewoon in Boedapest moeten overnachten. Waar en hoe dan?"



Woordvoerder Els van Riel van de school erkent ‘dat het niet goed is gegaan’. Volgens haar hadden de leerkrachten zich er wel van verzekerd, of de twee over genoeg geld konden beschikken. "En er was geregeld dat het luchthavenpersoneel zich om hen zou bekommeren. Wat niet weg neemt; al zijn beide 18 jaar, het had niet gemoeten. Zo simpel is dat."