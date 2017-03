Europees Hof laat Fort Europa intact: visa niet verplicht

Het Europees Hof van Justitie heeft vanochtend de buitengrens van Fort Europa intact gelaten. Het Hof stelt in een uitspraak dat EU-landen niet verplicht zijn humanitaire visa te geven aan mensen die in hun eigen land ernstig risico lopen om onmenselijk te worden behandeld of gemarteld. Europese overheden vreesden dat door het verplicht verlenen van die visa duizenden (Syrische) vluchtelingen via ambassades in bijvoorbeeld Libanon naar Europa wil komen.

,,Iedereen kan dan overal ter wereld asiel aanvragen”, stelde de Nederlandse staatssecretaris Dijkhoff eerder al, vooruitlopend op de uitspraak. Hij kondigde toen aan direct de regels te willen gaan veranderen als het Hof EU landen tot de visa zou verplichten. Vluchtelingenorganisaties zagen nu juist ‘eindelijk een veilige asielroute’ opdoemen. Vluchtelingen hoeven dan niet meer voor een overtocht op wrakke bootjes te stappen.

Het Hof oordeelde in een zaak van een christelijk Syrisch gezin uit Aleppo dat vanuit Libanon een humanitair visum voor België had aangevraagd. Een gezinslid stelde in Syrië door een militie ontvoerd en gemarteld te zijn en vreesde voor herhaling. Eenmaal in België wilde het gezin asiel aanvragen

Honderdduizenden

De Belgische staatssecretaris Francken weigerde het visum omdat hij wil voorkomen dat vluchtelingen zo een nieuwe route naar Europa vinden. In vluchtelingenkampen in Turkije en Libanon bevinden zich nog honderdduizenden Syriërs. Zij krijgen nu geen visum voor de EU en sinds Europa een deal met Turkije sloot over het tegenhouden van de bootjes op de Egeïsche zee, hebben zij nauwelijks nog kans om vanuit Turkije in Europa te geraken.

Francken vindt dat zijn land niet verplicht is iedereen op te nemen ‘die zich in een rampzalige situatie bevindt’. Francken weigerde het visum ook omdat het alleen vanuit België zelf zou mogen worden aangevraagd. Net zoals dat geldt voor een asielaanvraag. Het Europees Hof gaf hem vanochtend op een aantal punten gelijk.

De staatssecretaris alarmeerde vorige maand zijn collega’s in 13 andere Europese landen, waaronder Nederland. De uitspraak van vanmorgen kan, zo waarschuwde Francken eerder, ‘grote precedentwaarde’ hebben. Een reactie op de uitspraak van vanmorgen is er nog niet.

VluchtelingenWerk stelde eerder al dat de uitspraak ‘geweldig nieuws voor vluchtelingen die nu geen kant op kunnen, zou zijn’. In Nederland lopen enkele rechtszaken die vergelijkbaar zijn met de Belgische zaak. VluchtelingenWerk pleit al lang voor legale en veilige vluchtelingenroutes naar Europa. ,,Een van de mogelijkheden daarvoor is een humanitair visum te verlenen om in Nederland een asielprocedure te doorlopen.”

Grote gevolgen