Europees onderzoek: Geen grote risico's aan sporten op kunstgras

Het ECHA concludeert dat er 'hoogstens een laag niveau van zorg' is over de blootstelling aan de korrels als het gaat om kanker. Ook is de hoeveelheid metaal die in de korrels zit erg laag. De waarden liggen onder de limieten die bijvoorbeeld zijn toegestaan in speelgoed. Wel kunnen de korrels voor lichte irritatie aan ogen en huid zorgen.