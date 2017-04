Evert laat jongeren oorlog beleven door te vloggen vanuit 1945

Krantenbezorger Veendam: Een engeltje op mijn schouder

9:03 Krantenbezorger Klaas Riemeijer was op het moment van de explosie in de flat aan de Julianalaan in Veendam. ,,Ik heb een engeltje op mijn schouders gehad’’, zegt hij tegenover het Dagblad van het Noorden.