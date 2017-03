Ex-fraudejager OM en VVD'er staat nu zelf terecht

Van S. ontkent fel en in alle toonaarden. ,,Ik word genaaid, ik vind het een groot gezever.'' Volgens hem heeft zijn ex-vrouw, met wie hij al jarenlang in een vechtscheiding verwikkeld is, de Belastingdienst met 'verzinsels, leugens en halve waarheden' achter hem aan gestuurd.



Ook het OM is volgens hem bezig met een 'doelbewuste treiteractie'. ,,Er zijn mensen die hebben gezegd 'die knakker moet hangen'. En die mensen zitten hoog in de top van het OM. Ik kan het niet bewijzen, maar ik weet dat het zo is.'' Met stemverheffing voegde hij daaraan toe: ,,Hier waait een tegenwind van het Openbaar Ministerie die niets met integriteit te maken heeft.''



Van S. wordt ervan verdacht tussen 2009 en 2011 onder meer te hebben gefraudeerd met zijn vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting, onjuiste facturen te hebben opgesteld en vals opgemaakte bezwaarschriften te hebben verstuurd. Vanmiddag hoort Van S. welke straf het OM passend vindt.