Ex-hoofdinspecteur Gerrit van der Burg nieuwe baas OM

,,Gerrit is een zeer ervaren collega die bijzonder gewaardeerd wordt, zowel binnen als buiten het OM'', aldus de huidige baas bij het OM. Hij verwacht dat 'de lijn die de afgelopen jaren is ingezet bij hem in goede handen is'.

Hoofdinspecteur

Van der Burg werkte acht jaar als inspecteur en hoofdinspecteur van de politie in Rotterdam, alvorens in 1990 over te stappen naar het OM. Binnen het OM is hij achtereenvolgens officier van justitie en plaatsvervangend hoofdofficier in Breda geweest, waarna hij de functie van hoofdofficier bekleedde in Middelburg en daarna in Den Bosch. In 2010 maakte hij als hoofdofficier de overstap naar het Landelijk Parket van het OM. Sinds 2014 is hij lid van het college van procureurs-generaal.



De termijn van zijn voorzitterschap is drie jaar, met een eenmalige mogelijkheid tot verlenging van nog eens drie jaar.