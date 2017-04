Exitpoll Curaçao: MAN grootste partij, MFK tweede

Uit het onderzoek blijkt dat de sociaal-democratische partij MAN, die vorig jaar ook de grootste werd, 25 procent van de stemmen heeft gekregen. De partijen PAR en MFK zitten allebei rond de 20 procent.



Hiermee zou de partij van Schotte wel een zetel meer krijgen dan ze overhielden bij de laatste parlementsverkiezingen in oktober vorig jaar. De partij heeft er nu 4 (van de totale 21 zetels in het parlement) en zou er nu 5 overhouden.



Op Curaçao werden vrijdag verkiezingen gehouden voor een nieuw parlement. Die verkiezingen zijn afgedwongen door de Rijksministerraad in Den Haag, nadat het huidige interim-kabinet onder leiding van de MFK de verkiezingen wilde uitstellen.



Tussen 08.00 uur 's ochtends en 19.00 uur 's avonds (lokale tijd) konden meer dan 120.000 mensen hun stem uitbrengen. De verkiezingen zijn zonder noemenswaardige incidenten verlopen. In totaal deden elf partijen mee.