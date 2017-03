Extra borden bij spoorwegovergang in Harlingen na treinbotsing

ProRail-directeur Pier Eringa kondigde vanmiddag aan dat ProRail van alle onbewaakte overwegen af wil. Het spoorbedrijf gaat in de komende jaren alle openbare, onbewaakte overwegen beveiligen of opheffen. Het geld daarvoor is er. Particuliere overwegen zoals in Harlingen, die vaak naar boerderijen leiden, maken geen deel uit van het plan van ProRail.



De spoorbeheerder wil wel graag dat ook zoveel mogelijk van deze overgangen verdwijnen en wil in overleg met de particuliere gebruikers kijken naar alternatieve oplossingen. Nederland telt nog 120 openbare, onbewaakte spoorwegovergangen en ongeveer 300 particuliere overgangen.



Het plan om de onbewaakte overwegen helemaal op te heffen, is geen reactie op het ongeval van vanochtend, maar was al langer in voorbereiding. Aan het plan wordt al geruime tijd gewerkt. ProRail had het later deze week openbaar willen maken, maar komt er nu mee naar buiten.