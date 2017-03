Facebookactie leraren omzeilt 'oude' vakbond

,,Verdient een leerkracht zo weinig?'' Met de woorden van zijn hypotheekadviseur in het hoofd loopt Thijs Roovers uit Amsterdam een jaar geleden de bank uit. Hij heeft een appartement op het oog, maar dat kan hij niet betalen met zijn salaris als meester van groep zeven. Roovers ontdekt dat basisschoolleraren flink minder verdienen dan collega's op de middelbare school, hoewel iemand met een pabo-diploma Nederlands mag geven in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. In november schrijft hij er een blog over met de kop 'We verdienen meer'.



Basisschoolleraar Jan van der Ven uit Venray heeft de verschillen ook gezien en in aanloop naar de verkiezingen twittert hij erover. 'Nederland wil voor een dubbeltje op de eerste rang zitten.'



In Arnhem pikken twee basisschoolleraren de berichten van Roovers en Van der Ven op. Ook zij vinden de beloning oneerlijk en willen weten of er meer collega's zijn die er zo over denken. Ze beginnen in februari de facebookgroep PO in Actie en een week later hebben zich 15.000 basisschoolleraren aangesloten. Nu zijn het er 32.000. De eisen van de groep: Meer loon en een lagere werkdruk.