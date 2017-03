Familie CDA-bestuurder gaat vrijuit in zaak drugslab

Duizenden 'aard­be­vings­be­wo­ners' kunnen nu bij NAM om smartengeld vragen

11:59 De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is verantwoordelijk voor immateriële schade van inwoners van het aardbevingsgebied en moet daarom een schadevergoeding betalen. Dat heeft de rechtbank in Assen vanmorgen besloten. De zaak was aangespannen door 127 gedupeerden. Een gevolg van de uitspraak is dat dúizenden inwoners van het aardbevingsgebied nu bij de NAM om smartengeld kunnen vragen. ,,De weg is vrijgemaakt,'' zegt advocaat Pieter Huitema.