Familie Henriquez strijdt door om naam agenten

De nabestaanden van Mitch Henriquez strijden verder om de namen van de agenten boven tafel te krijgen die betrokken waren bij zijn fatale arrestatie. Dit verzoek is al twee keer afgewezen, maar de familie probeerde het vandaag opnieuw via een kort geding bij het gerechtshof in Den Haag.

De Arubaanse man overleed twee jaar geleden in Den Haag, mogelijk doordat de politie hem in een nekklem had genomen. Zijn familie wil weten wie de vijf agenten waren die erbij waren. Twee van hen worden strafrechtelijk vervolgd. Deze zaak wordt in november inhoudelijk behandeld.

Vooral de moeder wil weten wie de agenten zijn, zodat zij aan haar verwerkingsproces kan beginnen, zei haar neef. Volgens hun raadsman Richard Korver is dat niet alleen een wens maar ook een recht, omdat niet wettelijk is vastgelegd dat agenten anoniem mogen blijven als zij verdachten zijn in een strafzaak.

Spookproces

Hij zei dat de familie het gevoel heeft dat zij in een spookproces is beland, vol met beweringen en anonieme personen die met een nummer worden aangeduid. Er bestaat een dagvaarding waarin wel de namen staan, maar die is ten onrechte niet aan het strafdossier gevoegd, aldus Korver.

De familie is niet van plan om de namen openbaar te maken. Ze zouden wel eigen onderzoek willen doen en dat mag volgens Korver ook. Verder zijn de namen belangrijk, onder meer om ze aansprakelijk te stellen in verband met een schadevergoeding.

Maar volgens de landsadvocaat heeft de verzekeraar al aangegeven tot uitkering over te gaan als de agenten aansprakelijk worden gesteld. Ook komt het volgens hem vaker voor dat de namen van agenten onbekend blijven. Dat is juist in deze zaak belangrijk, omdat er ernstige bedreigingen tegen de politie zijn geuit, betoogde hij.