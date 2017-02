Familie politiemol ‘gelooft er niets van’

Verdachte in geruchtmakende ontvoeringszaak meldt zich

19:23 Een 38-jarige man uit Breda heeft zich vandaag bij de politie in Middelburg gemeld voor zijn betrokkenheid bij de geruchtmakende ontvoering van twee mannen in Breda. Meer aanhoudingen in deze zaak worden niet uitgesloten, stelt de politie in het persbericht.