'Familie uit Curaçao waste 320 miljoen dollar wit'

'Koeweit doneerde miljoenen aan moskeeën in Nederland'

9:44 Achttien islamitische organisaties in Nederland hebben de afgelopen acht jaar zo'n 10 miljoen euro gekregen van liefdadigheidsinstellingen in Koeweit. Dat blijkt volgens NRC Next uit een vertrouwelijk overzicht van buitenlandse donaties dat de oliestaat onlangs deelde met het ministerie van Buitenlandse Zaken.