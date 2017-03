'Farid Azarkan als kind al een uiterst intelligent bijtertje'

Verkiezingsavond 2017. In het zaaltje van de nieuwe politieke partij Denk zijn even na negenen - het tijdstip van de voorlopige verkiezingsuitkomst - alle ogen op hem gericht. Farid Azarkan, 45 jaar oud, tweede man op de lijst van Denk. Geboren in het Marokkaanse Beni Bouayach, opgegroeid in Schoonhoven. In een gloedvol betoog bedankt hij de trouwe aanhang en zet hij een duidelijke ambitie neer. De drie zetels van deze verkiezingen? Een mooi begin, maar er zit meer, veel meer in het vat. Gescandeer uit de zaal zwelt aan. ,,Fa-rid! Fa-rid! Fa-rid!'' Azarkan lijkt, misschien nog wel meer dan Denk-voorman Kuzu, de held van de avond. De NOS - het enige journalistieke medium dat toegang heeft tot de zaal - wordt zelfverzekerd door hem te woord gestaan. Succesverhaal Het lijkt een onwaarschijnlijk succesverhaal voor wie de achtergrond kent van de familie Azarkan. Vader - een arbeidsmigrant - verdiende vanaf 1968 de kost in de Schoonhovense zilverfabriek. Tien jaar daarna verhuisde zijn gezin - met onder andere de achtjarige Farid - van Marokko naar een bescheiden arbeiderswoning aan de Oude Singel. Het gezin van uiteindelijk negen kinderen moest het al snel doen met niet meer dan een uitkering, nadat vader zijn baan verloor. De kinderen werden - zonder enige kennis van de Nederlandse taal en cultuur - naar de Emmaschool in het centrum gestuurd. Daar kwam Farid in de klas bij meester Wim Slappendel. ,,In mijn herinnering kwamen ze met z'n drieën: broer Mohammed, Farid en zus Fatima. Ze spraken geen woord Nederlands. In die tijd waren Marokkaanse kinderen in Schoonhoven nog tamelijk bijzonder. Hun aanwezigheid was nieuw en spannend.''

Fanatiek

Een fanatiek mannetje, zo kenschetst Slappendel Farid wel. ,,In de positieve zin van het woord, hoor. Hij was enorm leergierig en intelligent. Ik kan me herinneren dat alle buitenlandse kinderen begonnen met een taalboekje met daarin Nederlandse verhaaltjes en gedichten. Farid had binnen no time een gedicht woordelijk uit zijn hoofd geleerd. Of hij precies wist wat hij zei, dat was een tweede. Maar hij beet zich daar echt in vast.''



Een paar jaar geleden kwam Slappendel Azarkan nog eens tegen in de snackbar van Mo, de broer van Azarkan. ,,We keken elkaar aan en er was een blik van herkenning. Dat was wel een aardig moment.'' Dat zijn oud-leerling nu zitting gaat nemen in de Tweede Kamer, geeft Slappendel dubbele gevoelens. ,,Ik heb wel respect voor zijn doorzettingsvermogen, maar ik vind het jammer dat het voor deze partij is. Ik geloof niet dat dit nu is wat Nederland nodig heeft.''



Achterstelling

Over de achterstelling van Nederlanders met een niet-westerse achtergrond - een van de uitgangspunten van Denk - valt ook wel wat af te dingen, vindt Slappendel. ,,Nederland heeft juist enorm geïnvesteerd in kinderen met een niet-westerse achtergrond in de klas. Kinderen zoals Farid. De Marokkaanse kinderen kregen Arabische les, met het idee dat ze wellicht nog eens terug zouden keren. Dat laatste gebeurde niet en dat eerste sloeg eigenlijk nergens op, aangezien de meesten een Berber-achtergrond hadden.''



Ook Jos Verlegh, eveneens werkzaam op de Emmaschool, herinnert zich nog het vrolijke, drukke jongetje dat bij hem in de klas kwam. ,,Hij zat altijd vooraan, was de meest leergierige van de hele klas . Discussies, daar was hij dol op.'' Een sterke persoonlijkheid was Azarkan al op jonge leeftijd. ,,Je kunt wel stellen dat hij behoorlijk aanwezig was.'' En slim, dat was hij ook. Direct na de basisschool maakte Azarkan de overstap naar het Coornhert Gymnasium in Gouda. Rector Piet Zuijdwijk herinnert zich een leuke, vrolijke leerling. ,,In het derde jaar moest hij van school af en bleek het toch te lastig. Jammer, ik had sterk het idee dat hij het talent wel op zak had.''



Excelleren

Excelleren deed hij in de klas, maar ook op het sportveld. ,,Een bijtertje op elk gebied'', stelt Luc de Vries die zich Azarkan herinnert als buurjongetje. Soms op het irritante af, stelt de Schoonhovenaar. ,,Hij was een enorme doorzetter, maar kon ook slecht tegen verliezen. En hij hield er wel van als kinderen een beetje naar hem luisterden. Ik denk dat hij dan ook volop geniet van de roem die hij nu heeft. Voor veel Marokkaanse jongeren is het een held.'' Jongeren als Mo Enzaoui uit Gouda. ,,Farid heb ik nu een aantal keren op tv gezien en ik ben onder de indruk van hoe hij iets kan uitleggen. Hij komt voor ons op door sterk te zijn, niet door zielig te doen. Dat vind ik geweldig. En natuurlijk vind ik het extra leuk dat ik kan stemmen op een Marokkaan.''