Fatale steekpartij Nijmegen: 'Berry (51) was een grote knuffelbeer'

Bij de jukebox in het bruin café is een condoleancehoekje ingericht voor de 51-jarige Nijmegenaar die is bezweken aan de verwondingen van een steekpartij in de kroeg op de vroege gisterochtend rond twee uur.



Een 30-jarige Beuningenaar maakte met een messteek een einde aan het leven van de vader, zzp'er in de bouw en NEC'er. Voor Berry - kale kop, grijs ringbaardje - er zelf erg in had, was hij met een mes gestoken. Een ooggetuige zag het slachtoffer nog naar zijn zij grijpen. ,,Ik dacht eerst dat hij in zijn maag was gestompt, maar al snel zag ik bloed.'' Ze staat deze zondagmiddag nog te trillen. ,,Het was nog zo'n gezellige avond en dan gebeurt dit'', verzucht ze met de tranen in de ogen. ,,Berry was een grote knuffelbeer.''