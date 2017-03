FC Utrecht vergroot zorgen NEC

NIJMEGEN - NEC verkeert in een grote vormcrisis. De Nijmegenaren gingen zaterdagavond voor de zevende keer in de laatste acht duels onderuit. Dit keer verloor de ploeg van trainer Peter Hyballa kansloos op eigen veld van FC Utrecht: 0-3.



Met nog zeven wedstrijden tot het einde van de competitie is het vertrouwen zoek bij NEC. Hoewel de voorsprong op de play-offplek van Roda JC nog vijf punten is, geeft het spel weinig hoop. Nog erger: de thuisploeg speelde tegen FC Utrecht ook nog eens zonder passie.



Pas in de 89ste minuut uitte een NEC'er zijn emotie. Joris Delle schoot een tweede bal vlak voor een doeltrap boos de tribune in. Dat maakte een deel van de NEC-fans niet eens mee, die waren toen al vertrokken uit De Goffert.



Blessure

Voor Robin Buwalda was de wedstrijd van korte duur. De verdediger raakte al in de eerste minuut geblesseerd en moest even later per brancard naar de kleedkamer. Peter Hyballa greep de noodgedwongen vervanging van Buwalda aan om het systeem aan te passen. De defensieve 5-3-2 veranderde door de inbreng van de jonge aanvaller Arnaut Groeneveld in een 1-4-5-1, met Jay-Roy Grot als enige spits.



Delle

De systeemwijziging kwam het spel van NEC niet ten goede. De thuisploeg hield de bal nauwelijks in de ploeg. Bij FC Utrecht vonden ze elkaar wel makkelijk. Dat combinatiespel leidde na een halfuur tot de 0-1. Nadat Delle een afstandsschot van Sofyan Amrabat nog had gekeerd en een kopbal van Sebastien Haller naast zag gaan, was de doelman niet opgewassen tegen de schuiver van Zakaria Labyad.



Delle stond vlak voor rust wel zijn mannetje. De Fransman hield landgenoot Haller, die eerder in de wedstrijd met een spectaculaire omhaal poogde het doel te treffen, tweemaal van scoren af. Op dat moment was de stand overigens al 0-2 in Utrechts voordeel. De technisch begaafde Yassin Ayoub rondde in de 37ste minuut een puike Utrecht-aanval af.



Haller

Die middenvelder loste ook het eerste schot na de pauze, rakelings naast het doel van Delle. Na een mislukte poging van rechtsback Giovanni Troupée maakte Haller wel de 0-3, een simpele counter. Het laatste halfuur nam FC Utrecht gas terug, zodat NEC een afgang bespaard bleef.



NEC - FC Utrecht 0-3 (0-2)

28. Labyad 0-1, 37. Ayoub 0-2, 63. Haller 0-3.Scheidsrechter: Mulder.

Geel: Von Haacke (NEC), Labyad (FC Utrecht).

NEC: Delle; Heinloth, Buwalda (7. Groeneveld), Dumic, Golla, Burnet; Von Haacke (81. Bikel), Messaoud, Breinburg; Rayhi, Grot.FC

Utrecht: Jensen; Troupée, Leeuwin, Janssen, Conboy (74. Hardeveld); Amrabat, Brama, Labyad, Ayoub (66. Klaiber); Kerk (82. Zivkovic), Haller.