Fietsster ontsnapt aan aanrijding in Zwolle

Een fietsster in Zwolle is vanmiddag maar net ontsnapt aan een aanrijding. Dit is te zien op bewakingsbeelden. Nietsvermoedend fietst de vrouw langs een huis aan de Gouverneurlaan als een seconde later een auto de gevel van het huis ramt. De autobestuurster is met onbekende verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis en over de oorzaak is op dit moment nog niks bekend.