Fileleed bij Amsterdam geleden, tunnel blijft nog dicht

Wanneer de Schipholtunnel precies weer opengaat is nog niet bekend. ,,Het verkeer heeft er in ieder geval tijdens de ochtendspits nog last van", laat een woordvoerster van Rijkswaterstaat weten. ,,Hopelijk weten we later vanavond of de tunnel morgen tijdens de avondspits weer open kan."



Zowel de hoofd- als de parallelrijbaan zijn dicht. Verkeer wordt vanaf Badhoevedorp omgeleid (A9 en A5). Wie vanuit Amsterdam-Zuid naar Den Haag wil, kan over de A2 via Utrecht rijden.