Finale kijken met de kids? Bouw een feestje, maar niet vloeken!

Of kinderen mogen opblijven voor de wedstrijd die vanavond om 20.45 uur begint? ,,,Jaaa! Natúúúúúúrlijk! Dit is een hartstikke belangrijke wedstrijd'', zegt opvoedkundige Marina van der Wal vol overtuiging. ,,Consequent zijn is voor ouders heel belangrijk. Dat geeft kinderen rust. Maar ik geloof er ook heel erg in om het een keertje totaal anders te doen! Het is een prachtige manier om als gezin een feestje te bouwen. Wat mij betreft pak je ook het fris en de chips erbij, wat natuurlijk totaal onverantwoord is.''



De opvoedkundige ziet het als 'een prachtig momentje' om kinderen 'gemeenschapszin' aan te leren. ,,Bouw dat feestje. Alleen dat betekent dus ook dat ouders niet kunnen vloeken op het moment dat er iets niet naar hun zin gaat. Ik vind dat ouders zich wel moeten beheersen en op hun taalgebruik moeten letten. Dat kan voor sommige ouders best een uitdaging worden natuurlijk...'', lacht ze.