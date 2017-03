Flinke beloning voor (oud-) medewerkers die misstanden in slachthuizen melden

Landelijk Parket OM neemt zaak moeder Sharleyne over

17:18 Een officier van justitie van het Landelijk Parket neemt de vervolging op zich van de moeder van de overleden achtjarige Sharleyne uit Hoogeveen. Het meisje viel in juni 2015 van een flat. Het is nooit duidelijk geworden of ze is gevallen, gesprongen of gegooid.