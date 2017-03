Gaat Onderzoeksraad vuurwerk genadeklap geven?

Single shots

Bonte wil al jarenlang consumentenvuurwerk inruilen voor centrale vuurwerkshows, verzorgd door professionals. De discussie kwam de laatste jaren in een patstelling terecht, het aantal vuurwerkvrije zones in gemeenten groeide amper nog. ,,De Tweede Kamer is de discussie over vuurwerk altijd wat uit de weg gegaan, maar als een club als de OVV met een zwaarwichtig rapport komt straks, móet de politiek wel maatregelen nemen,’’ zegt Bonte.

Overleden

Afgelopen jaarwisseling leverde zo’n 500 vuurwerkgewonden op. Hoe lastig de discussie over legaal en illegaal vuurwerk vaak is, bleek afgelopen jaarwisseling in Meppel. Daar overleed een man doordat vuurwerk in zijn gezicht ontplofte. Dagenlang was er verwarring of hij legaal of illegaal vuurwerk had gebruikt. Uiteindelijk bleek het om professioneel vuurwerk te gaan, weliswaar legaal, maar toch verboden voor gewone consumenten omdat je er een vergunning voor moet hebben.