Gaat Rutte het balletje hoog houden?

Wekenlang trainde Mark Rutte op een bijveld. Mooie bewegingen zagen we, hij hield het balletje fraai hoog. Maar zonder tegenstanders kunnen er meer dat. Vanavond steekt hij over naar het hoofdveld van deze verkiezingen. Waar, dat moet gezegd, ze ook wel een beetje toe zijn aan verse input.



Of de premier de Ibrahimovic van deze competitie wordt, moet bij het RTL-debat blijken. Valkuilen te over. Kansen ook. Ik geef u een beknopte handleiding bij het debat dat om 21:00 uur begint.



1. Het wordt dus het uur U voor Rutte. Hij mag dan al weken de soeverein lachende heerser spelen, vooralsnog slaagt hij er niet in de premierbonus te incasseren. De VVD wil in de peilingen maar niet echt loskomen van de rest. Vier, vijf partijen dreigen midden twintig zetels te gaan scoren, inclusief de VVD. Als het vandaag fout gaat wordt Rutte 'one of the rest' en kan-ie een tweede premierschap wel vergeten. Hoe moet-ie opvallen, wat gaat hij doen?



a. Rutte gaat mega de premier uithangen. Hij deed het in het radiodebat al: 'Ik heb de afgelopen zes jaar geleerd dat...' Als de anderen dat toelaten, graven ze hun graf. Kijkers en kiezers zijn uitermate gevoelig voor bewezen leiderschap.

b. Wat hij verder in de strijd zal gooien is de angstfactor. Na de Brexit, na Trump, wat wil dit land? De Patriottistische lente? 'Ik ben de enige die Wilders van een overwinning kan afhouden'.