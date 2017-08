'Gamma en Karwei mogelijk in de verkoop'

No Surrender-lid moet hond afstaan na negeren muilkorfplicht

10:52 De politie in het Zeeuwse Hulst heeft gisteren de hond van een lid van motorclub No Surrender in beslag genomen. De eigenaar had na een reeks incidenten met het dier een muilkorfplicht voor de viervoeter, maar bleek zich daar niet aan te houden.