Gebedsruimte VU overvol, studentenraad wil uitbreiding

,,Het is ons opgevallen dat de gebedsruimte op de VU voor het gezamenlijke vrijdaggebed te klein is voor het aantal studenten die hier gebruik van maakt. Naast het feit dat dit zeer onprettig is, brengt dit de veiligheid van deze studenten in gevaar, terwijl wij wel ruimte zien voor een tweede of grotere gebedsruimte voor het vrijdaggebed'', schrijft de Universitaire Studentenraad (USR) van de VU op zijn Facebookpagina. De USR is bezig om het onderwerp aan te kaarten bij het College van Bestuur van de VU.



,,Er is ruimte voor ongeveer dertig personen, maar tijdens het vrijdaggebed is de drukte veel groter”, zegt raadslid Zakaria Nafid tegen Advalvas, het online platform van de VU. Het aantal biddenden ligt dan rond de tachtig. ,,Dat is niet hygiënisch, maar belangrijker is dat het niet veilig is.” Door de week mogen moslims hun gebeden spreiden, zodat er nooit meer dan dertig mensen tegelijk in de ruimte zijn. Op vrijdag is er echter een verplichte tijd waarop wordt gebeden.