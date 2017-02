'Geef hond spuitje na ernstig bijtincident'

Bezorgde boer: Koe kan doodbloeden door zwerfafval

14:49 Blikjes, flesjes en plastic verpakkingen. Boer Gouke Wilpstra vindt regelmatig rotzooi in zijn weilanden. Het zwerfafval is levensgevaarlijk voor de koeien. Daarom vraagt hij op Facebook aandacht voor dit groeiende probleem. Zijn bericht is inmiddels duizenden keren gedeeld.