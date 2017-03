Geen 'ten minste houdbaar tot'-datum leidt tot minder verspilling

video YouTuber bepaalt het koopgedrag van kinderen

15:45 ,,Hoi en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video!'' Monica Geuze (22) spreekt haar kijkers vrolijk toe in een vlog. Daarna houdt ze een shirt van Zara omhoog, zodat mensen het goed kunnen zien. ,,Gewoon een basic shirt van Zara, what else? Hij was maar 6 euro, voor die prijs kun je 'm niet laten liggen!''