'Geen verband tussen medicijnen en busramp Sierre'

De omgekomen buschauffeur Geert Michiels (34) slikte ruim twee jaar het antidepressivum Seroxat (paroxetine). Hij was inmiddels aan het afbouwen en slikte rond het ongeluk nog een half pilletje per dag. ,,Hij had ook niet meer dan die dosering mee'', zegt zijn weduwe Evy Laermans. De kwestie is actueel omdat de Nederlandse regering gevraagd heeft om het bloedmonster dat bij Michiels is afgenomen door de Zwitserse autoriteiten. Daar zou dan DNA-onderzoek op moeten worden verricht. Wuyts wil vanwege zijn medisch beroepsgeheim niets zeggen over de dosering Seroxat, maar hij reageert wel op de beschuldigingen van zelfmoord. ,,Ik ken de discussies over Seroxat, over hoge en lage doses, maar er is geen verband tussen de medicijnen die Geert slikte en het ongeluk'', zegt Wuyts.

Laatste strohalm

,,Er klopt mijns inziens niks van die zelfmoordtheorie. Het is denk ik een laatste strohalm van de ouders om te begrijpen wat er is gebeurd. Maar soms moet men zich erbij neerleggen dat er geen antwoord komt op de schuldvraag. Ik ben verbaasd dat men na al die jaren nog steeds op dit spoor zit.'' Nabestaanden van de slachtoffers volharden in hun standpunt. Zij zijn er nog steeds van overtuigd dat Michiels de bus met opzet tegen de tunnelmuur reed, waardoor 28 inzittenden omkwamen, onder wie 6 Nederlandse kinderen. Het enzym cytochrome P450 breekt antidepressiva af in de lever, maar veel mensen hebben dat enzym niet. Zij zijn gevoeliger voor schommelingen in de medicijndosering en reageren feller. De nabestaanden willen daarom, aan de hand van een bloedmonster van de chauffeur, nader onderzoek.

Gevaarlijke periode

Ze worden daarin gesteund door forensisch deskundige Selma Eikelenboom. ,,De chauffeur was paroxetine aan het afbouwen, wat een van de gevaarlijkste perioden is voor het veroorzaken van suïcide'', zegt Eikelenboom.



Het officiële onderzoek in Zwitserland had al aangetoond dat er paroxetine in zijn bloed zat. Nader onderzoek kan aantonen of Michiels een genetische afwijking had waardoor hij extra gevoelig was voor bijwerkingen veroorzaakt door paroxetine.



Eikelenboom vindt het onbegrijpelijk dat zowel de Belgische als Zwitserse autoriteiten dit gevaar negeren. ,,Je zou zeggen dat, gezien de ernst van het gebeuren, de zaak tot op de bodem wordt uitgezocht. Zodat er geen enkele twijfel blijft bestaan over wat er gebeurd is om herhaling te voorkomen. Het tegendeel blijkt het geval.''



Zelfs de zelfmoordcrash van de Germanwingspiloot in 2015 was volgens Eikelenboom nog geen reden om fatsoenlijk onderzoek te doen naar de rol van antidepressiva. ,,Zolang het lijkt of het de depressie is, kan de werkelijke oorzaak, een bijwerking van de medicatie, buiten schot blijven. Dan doen we het af als een geestesziekte.''