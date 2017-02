Geert Wilders na DBB-lek: Onzin dat ik veilig ben

Woensdag werd bekend dat een agent van de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB), welke politici, diplomaten en het Koninklijk Huis beveiligt, informatie zou hebben gelekt naar criminelen. De man werd maandag aangehouden. Er was sprake van het verstrekken van vertrouwelijke informatie aan een Marokkaans-Nederlandse misdaadorganisatie. De agent, Faris K., was geen persoonlijk beveiliger van Wilders. Na overleg met premier Rutte, korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) zei minister Blok (Veiligheid en Justitie) donderdag het te betreuren dat Wilders in verband met de onthullingen geen publieke optredens meer doet, maar dat de veiligheid van alle politici gewaarborgd is. ,,We zijn er echt van overtuigd dat hij veilig zijn werk kan doen".

Eerder veroordeeld

K. werd gisteren weer vrijgelaten omdat hij de informatie niet naar een criminele organisatie had gelekt. ,,De man wordt ervan verdacht in de privésfeer informatie gedeeld te hebben over zijn werk", zo meldde het OM. Wel werd duidelijk dat K. in 2008 tot een voorwaardelijke werkstraf van 100 uur werd veroordeeld wegens het lekken van informatie. De rechtbank in Utrecht bevestigde dat. K. is niet tegen de straf in beroep gegaan.



De agent kreeg echter geen ontslag. In de screening van K. voor zijn werk bij de DBB kwam de integriteitsschending bij een zogenaamde P-screening wel aan het licht, maar de politie liet hem toch doorstromen naar de veiligheidsdienst. ,,Zijn veroordeling is in deze screening meegewogen", verklaarde Joop Kemperman, woordvoerder van de Nationale Politie.