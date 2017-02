Gefeliciteerd, onze vlag is jarig!

Was de vlag toen al rood-wit-blauw?

Ja, maar je zag ook de combinatie oranje-wit-blauw. Dit werd de Prinsenvlag genoemd. Daarnaast was er een variant met lichtblauw in plaats van kobaltblauw; de Statenvlag. ,,De eenheid was ver te zoeken’’, legt Van Leeuwen uit. ,,In de zeventiende eeuw werden beide vlaggen door elkaar heen gebruikt. Pas in 1937 werden de huidige kleuren officieel vastgelegd. NSB’ers probeerden namelijk van de prinsenvlag – ook wel oranje, blanje, bleu genoemd - de officiële vlag te maken. Koningin Wilhelmina bekrachtigde tijdens haar wintersportvakantie in Zell am See dat de kleuren van de Nederlandse vlag ‘rood wit blauw' zijn.’’