Gelders eendenfilmpje 'gekocht' door bedrijf uit New York

Dat betekent dat de eendenfamilie nog beroemder wordt, want dit bedrijf doet niks anders dan video's plaatsen en ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen deze zien. En met een beetje geluk houdt de maker van het filmpje er nog iets aan over ook.



Die maker is Caroline Verhees. Het was haar huis in Beuningen waar de eend letterlijk op de deur klopte om er even door te mogen. Dat doet de moedereend al een paar jaar zodra ze een nieuw nest heeft uitgebroed; dit jaar maakte Verhees er het populaire filmpje van.