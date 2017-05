Gelderse leerlingen testen fiets die mobieltje uitschakelt

In het Gelderse Dieren testen 40 leerlingen een fiets die hun mobieltje uitschakelt. Zo kunnen ze dan bijvoorbeeld niet meer 'appen'. Verkeersminister Schultz kondigde vorig jaar aan te willen onderzoeken of een telefoonverbod voor fietsers mogelijk was.

De leerlingen gebruiken de zogenoemde SafeDrivePod. Een systeem dat door fietsfabrikant Gazelle is ingebouwd in het rijwiel. Bij een snelheid van boven de 10 kilometer per uur wordt hun smartphone uitgeschakeld. Gazelle, net als de school gevestigd in Dieren, claimt dat het de eerste fiets ter wereld is die de telefoon op deze manier uitschakelt.

De SafeDrivePod is een apparaatje dat communiceert met een app op de telefoon en wordt ingeschakeld boven een bepaalde snelheid. Als leerlingen stilstaan, kunnen ze hun smartphone wel gewoon gebruiken. Of het apparaat ook daadwerkelijk werkt zoals verwacht, wordt gevraagd aan de deelnemende leerlingen en hun ouders. Zij krijgen rond etenstijd via WhatsApp wekelijks vragen over het gebruik en hun ervaringen.

Veilig Verkeer Nederland

Ook Veilig Verkeer Nederland (VVN) is betrokken bij de proef. ,,In bijna één op de tien fietsongelukken is een smartphone betrokken. Onder jongeren van 12 tot 34 jaar is dit cijfer twee keer hoger."

Quote We moeten gaan beseffen dat bellen, Instagrammen en Snapchatten in het verkeer helemaal niet normaal is VVN-directeur Felix Cohen

De onderzoeksperiode van de app duurt tot aan de zomervakantie. Dat betekent dat de leerlingen hun anti-appfiets nog zo'n twee maanden kunnen testen. De resultaten volgen vermoedelijk in het najaar.

Verbod

Minister Melanie Schultz liet eind vorig jaar weten te werken aan een wet die een verbod op 'appen' op de fiets moet regelen. Politiebonden lieten daarop weten dat zo'n verbod niet te handhaven zou zijn. Dat het telefoongedrag veel slachtoffers eist, staat wat de bonden betreft wel buiten kijf. Er moet dus 'iets' aan gebeuren, zo stelde vicevoorzitter Hans Schoones van politiebond ANPV.