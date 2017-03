Geldproblemen MH17 Herinneringsbos opgelost

In Vijfhuizen, dicht bij Schiphol, wordt sinds afgelopen zaterdag gewerkt aan het Herinneringsbos van het Nationaal Monument M17. Voor elk van de 298 slachtoffers van de vliegramp wordt een boom geplant. De boom voor de omgekomen piloot van Malaysia Airlines werd zaterdag als eerste geplant.



Maar ondanks alle medewerking van de overheid, bedrijven en particulieren, kwam de stichting toch in de problemen. De eerste bomen van het Herinneringsbos werden weliswaar geplant, maar voor het onderhoud van het park was geen geld. ,,Dat doet ons veel pijn. Als we niet snel 200.000 euro bij elkaar krijgen, zal het bos verslonzen", verklaarde De Ligt eerder.



,,Ik durf nu wel te zeggen dat het allemaal goedkomt'', zegt de opgeluchte De Ligt vandaag. ,,Er zijn verschillende toezeggingen gedaan, waardoor ik er weer alle vertrouwen in heb.'' Het duurt nog even voordat hij precies weet hoeveel geld er nodig is om het bos te onderhouden. ,,Over een paar weken weten we meer.''