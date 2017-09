Gemeenten willen miljoenen zien van Rijk voor niet-gebouwde azc's

Sommige gemeenten gaven honderdduizenden euro's uit aan onderzoeken en infrastructurele aanpassingen voor een asielzoekerscentrum dat er nooit kwam. Dat blijkt uit gegevens die de Stentor bij het ministerie heeft opgevraagd door een beroep te doen op de Wet Openbaarheid van bestuur (WOB). Tot 1 mei van dit jaar konden gemeenten die kosten hadden gemaakt voor niet-gerealiseerde opvangcentra een declaratie indienen.



Uitschieters zijn onder meer Enschede en Zutphen. In Enschede was de gemeente minstens 650.000 euro kwijt voor de planvorming van een geschrapt asielzoekerscentrum en een noodopvangcentrum dat al na anderhalve maand werd gesloten. Er is onder meer grond gesaneerd en riolering aangelegd. ,,Voor een azc dat er niet komt", schrijft burgemeester Onno van Veldhuizen in de begeleidende brief.



Zutphen diende een bonnetje in van ruim 9 ton, vooral voor kosten die zijn gemaakt op het gebied van onderwijs. Ook liet Zutphen een risico-analyse opstellen voor een noodopvangcentrum in het dorp Warnsveld, waar de bedden een jaar later nog altijd leeg zijn.