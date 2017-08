Geregistreerd partnerschap steeds populairder

Het geregistreerd partnerschap neemt in populariteit toe. Vorig jaar werden 15.700 van dit soort verbintenissen afgesloten, bijna een kwart meer dan het jaar daarvoor. Het aantal huwelijken is al enkele jaren stabiel. Jaarlijks trouwen gemiddeld 65.000 paren.

Van de bijna 81.000 duizend paren die vorig jaar een officiële verbintenis aangingen, koos 19 procent voor het geregistreerd partnerschap. Tien jaar eerder was dat nog 9 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het geregistreerd partnerschap in 1998 in Nederland ingevoerd. De partnerschappen zijn juridisch vrijwel gelijk aan het huwelijk. In het buitenland wordt het geregistreerd partnerschap niet altijd erkend. Dat kan volgens het CBS een reden zijn waarom mensen met een migratieachtergrond er minder voor kiezen, en vaker voor het huwelijk.Van de stellen met een Marokkaanse of Turkse achtergrond koos vorig jaar maar 2 procent voor een partnerschap.

Homoseksuelen

Het geregistreerd partnerschap is vooral populair onder homoseksuelen. Vorig jaar was 30 procent van de verbintenissen tussen mensen van gelijk geslacht een partnerschap.

In de grote steden kiezen stellen relatief minder vaak voor een geregistreerd partnerschap dan in kleinere gemeenten. Dat heeft deels te maken met het aantal migranten in de grote steden, aldus het CBS. Verder blijkt uit de cijfers dat het partnerschap in de zogeheten bible belt nog nauwelijks wortel heeft geschoten. Nog geen 10 procent van de verbintenissen in zwaar christelijke gemeenten was een partnerschap.