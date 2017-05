Gesprek D66 en ChristenUnie vruchteloos: impasse compleet

D66, ChristenUnie, CDA en VVD gaan niet onderhandelen over een nieuw kabinet. Dit zeiden D66-leider Alexander Pechtold en ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers vanavond na urenlange verkennende besprekingen met informateur Edith Schippers (VVD).

De impasse in de formatie is daarmee compleet.

Volgens Schippers was een coalitie van de vier genoemde partijen de enige nog haalbare optie met een - weliswaar krappe - meerderheid in de Tweede Kamer. Eerder liep overleg tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks op niets uit.

Pechtold had al aangegeven weinig zin te hebben in een kabinet met de ChristenUnie. Hij noemde samenwerking met de CU 'onwenselijk'. Hij ging uiteindelijk, na urenlang fractieberaad, toch akkoord met een oriënterend gesprek 'om te kijken of deze variant enige kans van slagen zou kunnen hebben'.

Het gesprek, dat drie uur duurde, werd als 'intensief' omschreven. Volgens Gert-Jan Segers passeerden veel inhoudelijke thema's de revue. ,,Aan het eind moet je dan een streep trekken. Is het voldoende om door te praten? Toen hebben we elkaar diep in de ogen gekeken en gezegd: dat is het niet'."

De twee partijen liggen vooral op medisch-ethisch terrein ver van elkaar af. Onduidelijk was of deze thema's de doorslag voor de mislukking hebben gegeven.

Hoe het formatieproces nu verder gaat is onduidelijk. Doordat allerlei partijen elkaar uitsluiten, of geen basis tot samenwerking zien, lijkt een minderheidskabinet in beeld te komen.

De Partij van de Arbeid zou nog kunnen aansluiten in een coalitie met VVD, CDA en D66, maar na de dramatische verkiezingsnederlaag in maart willen de sociaal-democraten niet regeren.

PvdA-leider Lodewijk Asscher reageerde op twitter: 'Formatie in impasse. Dat komt oa. doordat nog steeds niet duidelijik is of VVD, CDA, D66 en GL 't serieus hebben geprobeerd'.

De PVV, de tweede partij van het land, wil weliswaar regeren maar Geert Wilders en de zijnen worden door de andere partijen niet als coalitiepartner geaccepteerd.