Gevangenissmokkel levert de vreemdste vondsten op

Kinderporno, boksbeugels en een scherp mes verstopt in een houten been. In Nederlandse gevangenissen zijn in 2016 vreemde vondsten gedaan. Opvallend is dat instellingen lang niet altijd aangifte doen van verboden smokkelwaar.

Justitie vond in 2016 tientallen verboden artikelen in (jeugd)gevangenissen en tbs-instellingen, zo blijkt uit interne meldingen in het bezit van deze krant. Het gaat vaak om softdrugs en mobiele telefoons, maar ook om ernstigere zaken zoals een patroonhouder met kogels, een boksbeugel en vlijmscherpe messen.

De gemelde aantallen zijn het topje van de ijsberg, erkent het ministerie van Veiligheid en Justitie, want niet niet elk klein geval wordt gemeld. ,,Maar de gevangenisdirectie neemt wel maatregelen tegen zo'n persoon'', zegt voorlichter Jaap Oosterveer van Veiligheid en Justitie.

Kat- en-muisspel

Gevangenisbewaarders vinden smokkelwaar via onder meer spitacties, drugshonden en zogeheten mobyfinders, apparaten om telefoons op te sporen. Maar het blijft een kat- en-muisspel, want gevangenen doen er alles aan om hun illegale zaken verborgen te houden.

Zoals een gevangene die werd verrast met een celinspectie. Hij maakte een 'zenuwachtige indruk', aldus het interne verslag: 'Betrokkene haalde een stuk drugs uit zijn jaszak en gaf dit aan ons af. Daarna wilde hij de resterende drugs wegstoppen in zijn achterwerk'. De gevangene bleek 163 gram hasj te hebben verstopt.

Een andere gedetineerde probeerde zijn celinspectie te verhinderen. Zijn deur had hij van binnenuit geblokkeerd. Het raampje had hij afgeplakt. Terwijl bewaarders binnen wilden komen, probeerde de man een telefoon door de wc te spoelen. Behalve het natte mobieltje lagen er 41 pakjes sigaretten en 18 telefoonkaarten in zijn cel.

Het afgelopen jaar hebben tbs-instellingen vier keer melding gedaan van kinderporno. Zo bleek een tbs'er digitale afbeeldingen van meisjes tussen de 5 en 10 jaar op een geheugenkaartje te bewaren. Ook verbergen gevangenen regelmatig steekwapens. In een tbs-kliniek ging het gerucht dat een man een scherp mes in zijn houten been zou bewaren. Op zijn kamer bleken nog meer steekwapens te liggen.

Opmerkelijk genoeg doen gevangenissen en tbs-instellingen lang niet altijd aangifte bij de vondst van illegale artikelen zoals cocaïne of steekwapens. Zelfs na de vondst van een patroonhouder met kogels bij een vuurwapen- en vluchtgevaarlijke man deed de gevangenis geen aangifte, terwijl een jeugdgevangene met een mobiele telefoon wel aan de politie werd gemeld.

Volgens Oosterveer is de patroonhouder met kogels wel aan de politie overhandigd. ,,Een aangifte is dan niet nodig, want de politie kan zelf beslissen of ze verder onderzoek wil doen naar de vondst." In principe doen inrichtingen aangifte als goederen in de cel strafbaar zijn om te bezitten. De gevangenisdirectie kan ook sancties nemen zonder aangifte te doen, zoals het inzetten van de isoleercel.

Onderbezetting

Volgens advocaat Sébas Diekstra, die de interne stukken opvroeg, laat de controle in gevangenissen te wensen over. ,,Er is sprake van onderbezetting. Daardoor wordt minder goed gecontroleerd. De meeste smokkelwaar wordt nooit aangetroffen."