Gewonde na explosie en brand in pand Winschoten

Buurvrouw Bijl is behoorlijk geschrokken van de consternatie in haar straat. ,,Ik stond even buiten te kijken, maar dat is niet mogelijk door de rook die nu in de straat hangt. Ik kan nu nog amper uit het raam kijken, zoveel rook hangt er hier.'' Ze weet niet wie de gewonde is. ,,De winkelruimte beneden stond al enige tijd leeg. Benni Drenth verkocht tv's en radio's daar, maar dat is al enige jaren geleden. De bovenverdieping werd bewoond.''



Simon (49) uit Winschoten wandelde in het nabijgelegen Sterrebos toen hij een doffe knal hoorde. ,,Ik dacht eerst dat er een vrachtwagen met een grote laadwagen over een vluchtheuvel reed. Toen ik mensen zag rennen, ben ik erachteraan gegaan. Ik kwam aan toen de politie net arriveerde.'' Hij zag in de buurt van de woning een gewond jongetje liggen. ,,Hij moest tussen de 10 à 12 jaar zijn. Hij was helemaal verbrand. Dat had ik liever niet gezien. Gelukkig stonden er al wat volwassenen bij.''