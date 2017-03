Gezin uitgebrande villa toevallig niet thuis: 'Ze waren verkeerd gereden'

De raadsman heeft V., die in de cel zit, vandaag nog gesproken: ,,Het is heel schokkend voor zijn familie, maar ook voor hem. Hij is iemand die voor zijn gezin leeft. Nu zijn gezin alles kwijt is trekt hij dat zich enorm aan. Iedereen is erg emotioneel."



Wie er achter de 'aanslag' zit? V. 'heeft wel een idee uit welke hoek het komt', zegt Pijnenburg. ,,Maar hij kan de naam niet noemen, want de gedachte is dat hij zijn familie dan meer in gevaar brengt. Maar dat dit verband houdt met het drugsonderzoek, dat sluiten we niet uit. Ik denk dat er een verband is tussen het proces en deze aanslag. De politie moet het onderzoeken."



Het gezin is ondertussen op zoek naar woonruimte: ,,Ik kan niet zeggen waar ze zijn, vanwege het gevaar van de daders achter de aanslag."