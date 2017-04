Gezocht: lezers met een politiek idee

Postkoetsen

Ook De Ket is kritisch op ons politieke systeem, al is hij minder boos dan Van Houts. ,,Je kunt je afvragen of het nog wel van deze tijd is. Het stamt uit de tijd van Thorbecke, toen we nog met postkoetsen reden. Kijk naar wat er nu gebeurt in de formatie: straks komt er na weken onderhandelen achter gesloten deuren beleid uit waar uiteindelijk niemand in Nederland voor gestemd heeft. Dat is toch raar?''



Hun nieuwe voorstelling heet daarom 'Stem Kwijt'. Maar de acteurs willen geen voorstelling maken waarin ze hun eigen grieven omzetten in sketches. ,,Al was het maar dat we het niet eens eens zijn met elkaar,'' lacht De Ket. Ze willen juist gevoed worden door wat er leeft onder de burgers. Ze hopen dat lezers van deze krant hun ervaringen met de politiek met hen delen. ,,Mensen mogen alles insturen: sketches, protestliederen, gedichten, of misschien heeft iemand wel een heel nieuw politiek systeem bedacht waar wij iets mee kunnen op het toneel. Kom maar op!''