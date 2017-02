GGZ geeft veroordeelde kinderpornobezitter tweede kans

De psychiater kreeg vijf jaar geleden een voorwaardelijke celstraf van een jaar en een taakstraf van 240 uur, nadat op zijn computer meer dan 60.000 kinderpornografische afbeeldingen waren gevonden. Hij stapte begin 2015 op bij zijn toenmalige werkgever, nadat er meerdere televisie-uitzendingen waren gemaakt over de nasleep van zijn veroordeling.



Belangrijke stappen

Mediant heeft volgens geneesheer-directeur Henk van den Berg een aantal belangrijke stappen doorlopen voor de psychiater werd aangenomen. ,,Het belangrijkste was in eerste instantie dat hij zelf open was over zijn verleden. Daarnaast heb ik lang gesproken met de inspectie. Die gaf aan geen bezwaren te zien voor een nieuw dienstverband. Er is ook nooit een klacht tegen hem ingediend, de reden voor zijn veroordeling speelde zich geheel af in de privésfeer. Hij is een goede psychiater."



Strikte voorwaarden

Mediant is met de psychiater wel een aantal strikte voorwaarden overeengekomen. Zo gaat hij niet met minderjarigen werken. ,,Dat wil hij zelf ook niet. Hij komt op de afdeling ouderenpsychiatrie te werken. En hij gaat geen cliënten behandelen die met seksueel misbruik te maken hebben gehad", zegt Van den Berg. ,,Hij wil zelf ook elke schijn van verdenking voorkomen."



Onrust

Naast vragen van buitenaf zorgt de komst van de nieuwe psychiater ook voor onrust onder werknemers van Mediant. Begrijpelijk, noemt Van den Berg het. ,,Niet voor niets hebben we onze medewerkers op de hoogte gebracht en is er een gesprek geweest tussen de nieuwe psychiater en de mensen op zijn toekomstige afdeling. En als er medewerkers zijn die nog met vragen of bezwaren zitten staat mijn deur altijd open. Net zoals voor cliënten of hun omgeving."