Giro555 haalt 17 miljoen euro hongersnood op

Gamers

Bekende Nederlanders, zoals Jan Slagter, Hadewych Minis en Margot Ribberink, en YouTubers als BanjoMovies en King Alert ondersteunen de actie door telefoontjes aan te nemen, via social media oproepen te doen en cheques en giften in ontvangst te nemen. De hele dag door besteden radio en televisie aandacht aan de actie. Radio 2 zendt live uit vanuit Beeld en Geluid en in de studio zijn optredens van artiesten als Typhoon en Bløf. Presentator Art Rooijakkers is het gezicht van Giro555.

Voor het eerst in de geschiedenis van Giro555 zetten ook bekende gamers, zoals Kwebbelkop, TheKing77NL en Sjaak, zich in. Zij zetten hun virtuele leven op het spel in een vier uur durend gaming event, dat start om 17.00 uur. In de competitie wordt gespeeld met populaire games zoals Mario Kart, FIFA 17, Rocket League en Formule 1. Via donaties kunnen mensen extra virtuele levens voor hun helden kopen.