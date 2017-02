Gloeilamp lijkt niet uit te bannen

Opeens ligt hij deze week weer volop in de bakken bij grootgrutter Dirk: de oude vertrouwde gloeilamp. Verguisd om zijn hoge energieverbruik, geliefd om zijn warme licht. In 2009 werd een Europese wet aangenomen die een einde moest maken aan de gloeilamp. Hoe kan het dan dat het lampje nu toch voor een spotprijs in de supermarkt te verkrijgen is? Vijf vragen aan Marieken Stolk van Milieucentraal.

Hoe zit het nou precies met dat verbod?

Gloeilampen mogen nog wel geproduceerd en verkocht worden, ze mogen alleen niet meer op de markt gebracht worden door een producent of fabrikant. De gloeilampen die nu nog verkocht worden, moeten dus oude partijen zijn. Wel is bekend dat via slinkse omwegen er nog nieuwe gloeilampen op de markt gebracht worden. Wij hebben verder geen zicht op waar die productie plaatsvindt. Gelukkig is het gros van de lampen die in de schappen ligt tegenwoordig een LED- of spaarlamp.

Zijn alle gloeilampen dan verboden?

Nee, voor sommige toepassingen worden nog steeds gloeilampen gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de bouw of aan hele kleine lampjes in koelkasten. Die laatste categorie zijn lampjes met een heel laag wattage.

Het einde van de verkoop van de gloeilamp is meerdere keren aangekondigd, is nu dan het moment om de lampen te hamsteren?

Zeker niet, de consument die een gloeilamp koopt is een dief van zijn eigen portemonnee. Gloeilampen verbruiken veel meer stroom. Het is zelfs beter om de elf gloeilampen die de consument gemiddeld nog in huis heeft meteen te vervangen dan te wachten totdat die kapot gaan. Met die vervanging bespaar je al 30 euro per jaar op de energierekening. Vervang je ook nog eens de 13 lampen die sporadisch gebruikt worden, zoals de lamp in de wc en studeerkamer, dan komt daar nog eens 15 euro per jaar bij.

Maar LED-lampen zijn toch veel duurder?

De prijs van LED-lampen is de afgelopen jaren enorm gedaald. Als je de aanbiedingen een beetje in de gaten houdt, kun je ze voor een laag bedrag op de kop tikken. De aanschaf van een LED-lamp verdien je gemiddeld genomen in 5 jaar terug.

En het licht dan? Er gaat toch niets boven het gloeiende peertje?