Goese 'multimiljonair' in cel voor niet betaalde rekening B&B

Tijdens de zitting vertelde de man dat hij heel graag wilde betalen, maar dat hij even niet bij zijn geld kon. Volgens de man had hij vele miljoenen tegoed van zakenrelaties uit Oezbekistan. Het ging om een bedrag van 10,5 miljoen dollar en 5 miljoen euro, maar het lukte op de een of andere manier niet om dat overgeboekt te krijgen. Tijdens de zitting zwaaide hij met papieren waaruit zou moeten blijken dat zijn verhaal klopte.



De rechtszaak tegen de man werd opgeschort, het Openbaar Ministerie ging op onderzoek uit en het voorarrest van de verdachte werd, gedurende dat onderzoek, geschorst. Na veel onderzoek bleek dat er niets klopte van die buitenlandse miljoenen. Ondertussen is wel duidelijk dat de man de afgelopen tijd in een bed & breakfast in Goes verbleef en dat hij ook daar de rekening niet betaalde, terwijl de man ook bij zijn zus in Goes kan wonen. Daar verbleef hij lange tijd en daar kan hij volgens zijn advocaat ook nog steeds terecht.