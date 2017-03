Goudvissen in Veenendaalse gracht blijven nog even zwemmen

De RVO had Hans van Manen, een van de initiatiefnemers, gesommeerd die goudvissen weer te verwijderen omdat die 'exotische' dieren volgens de wet niet uitgezet mogen worden in de natuur. Veel Veenendalers genieten juist van de 80 goudvissen en 200 goudwindes in de gracht en gaan er regelmatig kijken.



Het college van B en W heeft vandaag ook over de vissen gesproken. De gemeente wacht nog even af wat er met de goudwindes moet gebeuren. De RVO doet daar geen uitspraken over. ,,Maar de keuringsdienst van waren gaat onderzoeken of die in die gracht passen of kunnen blijven’’, aldus een woordvoerder van de gemeente. Het is ook handiger om vissen in één keer eruit te halen.



De gemeente houdt ondertussen wel een oproep op Facebook in de gaten. Daar is een evenement aangemaakt om op zondag te gaan vissen in de gracht. De oproep heeft een ludieke toon en lijkt niet serieus. Maar zoals een woordvoerder van de gemeente zei: ,,We zitten niet te wachten op toestanden zoals Project X. We houden het in de gaten.’’



De teller stond vanmiddag op een kleine vijfhonderd mensen die aangaven te komen.