Groningen Airport weer vrijgegeven na ontruiming

Weer meer mensen met een soa in Nederland

10:24 Opnieuw zijn er meer vrouwen en heteroseksuele mannen positief getest op de seksuele overdraagbare aandoening (soa) chlamydia. In totaal kregen 20.698 mensen de diagnose. Dat is 11 procent meer dan in 2015. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM.