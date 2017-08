Grote brand bij casino in Groningen

De rookontwikkeling bleef toenemen, omdat er gaten in het dak van het casino zijn gemaakt. Een politiehelikopter komt naar Groningen om vanuit de lucht beelden te maken van de brand. De verspreiding van de rook kan hiermee in de gaten gehouden worden. De helikopter heeft een warmtebeeldcamera aan boord. Hiermee kan de brandweer informatie krijgen over de eventuele verspreiding van het vuur.



De zorgen om rook die naar het UMCG gaat, zijn wat afgenomen. Het ziekenhuis heeft de ventilatie uitgezet.



Burgemeester Peter den Oudsten van Groningen is poolshoogte komen nemen bij de brand. Er zijn vandaag diverse evenementen in de stad gepland, waaronder het Grachtenfestijn, maar die gaan vooralsnog gewoon door. Wel is een kerkdienst in de Pepergasthuiskerk afgeblazen



,,Het is echt een grote brand'', zei Den Oudsten tegen RTV Noord. ,,Het pand staat relatief alleen en is verloren. Het is uitgebrand, maar er zijn geen slachtoffers gevallen. De brandweer is nu aan het beoordelen hoe lang het blussen gaat duren en hoe lang er nog last is van rookontwikkeling. De overloop naar de activiteiten in de stad wordt in de loop van de ochtend beoordeeld.''